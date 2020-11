Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Durchreisender wegen Diebstahls und Hausfriedensbruchs angezeigt

BrahlstorfBrahlstorf (ots)

Ein Bahnreisender hat auf seinem Weg von Hamburg nach Berlin am Mittwochnachmittag einen Polizeieinsatz ausgelöst, nachdem er auf seiner Zwischenstation im mecklenburgischen Brahlstorf widerrechtlich in ein Wohnhaus eingedrungen war und sich dort häuslich niedergelassen hatte. Nach Angaben des 36-jährigen Tatverdächtigen hätte er auf dem Bahnhof nicht in der Kälte auf den Anschlusszug warten und sich deshalb bei Anwohnern in der Zwischenzeit eine warme Obhut suchen wollen. In Bahnhofsnähe betrat er dann ein Grundstück und drang anschließend widerrechtlich durch eine Hintertür in ein Wohnhaus ein. Weiteren Angaben zufolge ließ er sich dort häuslich nieder, trank zwei Flaschen Bier, nahm einen Cheeseburger zu sich und steckte ein wenig Kleingeld und eine Taschenlampe ein. Anschließend legte er sich auf die Couch und schlief ein. Eine heimkehrende Bewohnerin des Hauses überraschte den schlafenden Mann und bat ihre Nachbarn um Hilfe, die den Eindringling kurz darauf vertrieben. Die hinzugezogene Polizei stellte den 36-jährigen Deutschen kurze Zeit später am Bahnhof fest und erstattete Anzeige wegen Diebstahls uns Hausfriedensbruchs gegen den aus Berlin stammenden Mann. Die gestohlene Taschenlampe sowie das Kleingeld wurden von der Polizei sichergestellt und der Eigentümerin anschließend zurückgegeben.

