Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Bienenvölker gestohlen

Hildesheim (ots)

(ji) Zwischen Montag, 07.09.20, 15.00 Uhr und Donnerstag, 10.09.20, 18.00 Uhr entwendeten bisher unbekannte Täter 10 Bienenvölker mit Beute. Die Bienenkörbe waren in 31061 Alfeld, Gem. Warzen unmittelbar an einem Feldweg in Rtg. Brunkensen unterhalb des Reuberges an einer Baumgruppen aufgestellt. Zum Abtransport muss ein Anhänger oder ein Fahrzeug mit größerer Ladefläche benutzt worden sein. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Alfeld, Tel 05181-91160.

