Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1750) Unbekannte sprengten Geldautomat - Polizei bittet um Hinweise

Erlangen (ots)

Heute Morgen (10.12.2019) sprengten unbekannte Täter einen Geldautomaten in Erlangen. Die Kriminalpolizei bittet in dieser Angelegenheit um Hinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 07:00 Uhr meldete ein Zeuge starke Beschädigungen in der SB-Filiale einer Bank in der Karlsbader Straße. Eine Streife der Erlanger Polizei stellte anschließend fest, dass in dem Serviceraum der Bank offensichtlich eine Explosion ausgelöst worden war, um den Geldautomaten zu öffnen. Sowohl die Räumlichkeit der Bankfiliale sowie der dort befindliche Geldautomat wiesen starke Beschädigungen auf. Nach ersten Erkenntnissen gelang es den Tätern allerdings nicht, an das Bargeld des Automaten zu gelangen.

Aus Sicherheitsgründen evakuierten Einsatzkräfte der Feuerwehr zunächst angrenzende Wohnungen und lüfteten den SB-Bereich. Anschließend nahmen Beamte der Kriminalpolizei Erlangen ihre Arbeit am Tatort auf. Nach aktuellem Ermittlungsstand gehen die Ermittler von mindestens zwei Tätern aus, die im Zeitraum von 03:45 Uhr bis 07:00 Uhr die Explosion in der SB-Filiale auslösten.

Zeugen, die Angaben zur Tat, zur Identität oder zum Fluchtweg der Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Michael Konrad / mc

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell