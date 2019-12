Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1748) Einbrüche vom Februar scheinen geklärt

Dinkelsbühl (ots)

Wie mit Meldung 198 am 10.02.2019 berichtet, brach am Samstag (09.02.2019) ein zunächst Unbekannter in mehrere Einfamilienhäuser in Dinkelsbühl (Lkrs. Ansbach) ein. Nun konnte ein Tatverdächtiger identifiziert werden.

Am Samstag verschaffte sich der zunächst Unbekannte über Fenster und Terrassentüren Zugang zu insgesamt vier Einfamilienhäuser im Stadtgebiet Dinkelsbühl. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf mindestens 1000 Euro geschätzt. Der Einbrecher entwendete Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro.

Dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken gelang es an den Tatorten DNA-Spuren zu sichern, welche nun zu einem 44-jährigen Tatverdächtigen führten. Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei führt nun die weiteren Ermittlungen zur Ergreifung des 44-Jährigen, dessen Aufenthaltsort derzeit nicht bekannt ist.

Michael Petzold / mc

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell