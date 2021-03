Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle

Hersfeld/Rotenburg (ots)

Kirchheim - Am Donnerstag (11.03.), gegen 15:30 Uhr, befuhr der 54-jährige Fahrer eines VW Multivan aus Willingen die K32 / Autobahnabfahrt A7 aus Richtung Frankfurt kommend in Richtung B454. Dabei nutzte er den linken von zwei Fahrstreifen. Der 31-jährige Fahrer eines VW Passat aus Nieheim befuhr ebenfalls die Autobahnabfahrt in Richtung B454 auf dem rechten Fahrstreifen. Der Fahrer aus Willingen wollte die Spur wechseln und übersah dabei den Fahrer aus Nieheim. Es kam zum Zusammenstoß, der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 11.000 Euro.

Bad Hersfeld - Am Donnerstag (11.03.), gegen 16:40 Uhr, befuhr der 20-jährige Fahrer eines BMW aus Ludwigsau die Friedloser Straße aus Richtung Wilhelm-Wever-Straße in Richtung Seilerweg auf dem linken der beiden Fahrstreifen. Die 30-jährige Fahrerin eines VW Passat aus Hünfeld wollte aus einer Grundstückseinfahrt auf die Friedloser Straße nach links einbiegen und übersah hierbei den Fahrer des BMWs. Es kam zum Zusammenstoß, die Fahrerin sowie eine Beifahrerin aus dem Pkw aus Hünfeld wurden verletzt, die Fahrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 40.000 Euro.

