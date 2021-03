Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle

Vogelsbergkreis (ots)

Geparktes Auto angefahren und geflüchtet

Lauterbach - Am Dienstag (09.03.) parkte ein Opel-Astra-Kombi auf dem Parkplatz "Bleiche". Der Fahrer war gegen 20:40 Uhr in der Nähe seines Autos, als er ein kratzendes Geräusch vernahm. Als er bei seinem Fahrzeug ankam, sah er, dass die gesamte Fahrerseite verschrammt war. Der Schaden beträgt 4.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641/9710, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Beim Ausfahren Fahrzeug übersehen

Grebenhain - Am Mittwoch (10.03.) fuhr eine VW-Polo-Fahrerin gegen 10:12 Uhr aus der Zufahrt zur Gemeindeverwaltung Grebenhain nach links in den fließenden Verkehr der Hauptstraße heraus. Große Müllcontainer versperrten der Fahrerin die Sicht, sodass sie einen herannahenden Mercedes übersah und es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Beide Fahrer blieben bei dem Unfall unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 7.000 Euro.

Getränkelaster von der Fahrbahn abgekommen

Grebenhain-Ilbeshausen - Am Mittwoch (10.03.) fuhr ein Getränke-LKW-Fahrer gegen 11:20 Uhr die Hindenburgstraße (L 3140) in Richtung Lanzenhain. Der Fahrer kam nach links von der Fahrbahn ab und überquerte die Gegenfahrbahn. Dann überfuhr er ein Verkehrsschild, beschädigte einen Stromverteilerkasten und prallte schließlich mit der linken Fahrzeugseite gegen einen untermauerten Grundstückszaun. Der Unfallfahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.700 Euro.

Gefertigt: Polizeistation Lauterbach

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell