Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Pkw aufgebrochen

Lippe (ots)

(LW) Am Donnerstagabend in der Zeit zwischen 17.30 und 18.15 Uhr schlugen unbekannte Täter an der Detmolder Straße, etwa in Höhe des Bahnüberganges an einem weißen Pkw der Marke Rover die Scheibe der Fahrertür ein und verschafften sich so Zugang zum Innenraum. Vom Beifahrersitz entwendeten sie ein dort abgelegtes Notebook der Marke Apple im Wert von ca. 1000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090.

