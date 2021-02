Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum- Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Am Dienstag, 23. Februar 2021, 17.25 Uhr, befuhr ein 21-Jähriger aus Lohne und ein 80-Jähriger aus Vechta mit ihren Pkw die Vechtaer Straße (L 843) in Bakum. Die 21-Jährige beabsichtigte nach links in die Schledehausener Straße abzubiegen und brachte ihren Pkw zum Stehen. Dies bemerkte der nachfolgende 80-Jährige zu spät und fuhr auf den Pkw der 21-jährigen auf. Beide Pkw-Führer erlitten leichten Verletzungen. Die Pkw wurden durch den Unfall stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf 7500,00 Euro.

Damme- Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Zwischen Samstag, 20. Februar 2021, 00.00 Uhr, und Sonntag, 21. Februar 2021, 12.00 Uhr, kam es in der Straße Jugendherbergsweg zu einer Sachbeschädigung. Ein bisher unbekannter Täter beschädigte eine Gartenmauer, indem dieser gelbe Farbe an die Mauer sprühte. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel. 05491-999360) entgegen.

Dinklage- PKW-Reifen zerstochen

Zwischen Dienstag, 16. Februar 2021, 12.00 Uhr, und Samstag, 20. Februar 2021, 00.00 Uhr, kam es in der Königsberger Straße zu einer Sachbeschädigung. Ein bisher unbekannter Täter zerstach einen Reifen eines Mitsubishi Carisma, sodass ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro entstand. Der PKW stand auf einer Zufahrt zu einem Wohnhaus. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel. 04443-977490) entgegen.

Holdorf- Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am Dienstag, 23. Februar 2021, gegen 12.20 Uhr, kam es in der Handorfer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 59-jähriger PKW-Fahrer aus Cloppenburg befuhr die Handorfer Straße. Vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls kam der Fahrer nach links von der Straße ab und kollidierte mit einem Leitpfosten und einem Gebüsch. Anschließend kam er auf einem Standstreifen zum Stehen. Der 59-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand Sachschaden. Die Gesamtschadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

Dinklage- Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 22. Februar 2021, zwischen 07.50 Uhr und 08.30 Uhr, kam es in der Straße Place Depouville zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verursacher beschädigte einen auf einem Parkplatz abgestellten roten Mitsubishi Space Star, sodass ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro entstand. Vermutlich ist der Schaden beim Vorbeigehen oder beim Vorbeifahren mit einem Fahrzeug entstanden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel. 04443-977490) entgegen.

Steinfeld- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 23. Februar 2021, gegen 14.45 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 31-jähriger Kradfahrer befuhr die Bahnhofstraße und musste verkehrsbedingt abbremsen. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Krad und stürzte auf die Straße. Das Krad rutschte unter den PKW eines vorausfahrenden 50-jährigen Fahrers aus Wetschen. Der Kradfahrer wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Goldenstedt- Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am Dienstag, 23. Februar 2021, gegen 14.15 Uhr, kam es in der Barnstorfer Straße zwischen der Laherstraße und der Hagolastraße zu einem Verkehrsunfall. Nach den bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 40-jähriger PKW-Fahrer aus Drebber einen Trecker mit Anhänger zu überholen. Hierbei scherte er zum Überholen aus und stieß dabei mit einem entgegenkommen Leichtkraftrad einer 17-jährigen Fahrerin aus Diepholz zusammen. Bei dem Verkehrsunfall wurde die 17-Jährige schwer verletzt und mithilfe eines Rettungshubschraubers in eine Klinik gebracht. Der 40-jährige PKW-Fahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Gesamtschadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

Lohne- Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 23. Februar 2021, gegen 06.00 Uhr, kam es in der Franziskusstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 25-jährige PKW-Fahrerin aus Neuenkirchen-Vörden fuhr aus einem Grundstück in Richtung Franziskusstraße. Im Einmündungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß mit einer von rechts kommenden und noch unbekannten Fahrradfahrerin. Die Radfahrerin soll u.a. angegeben haben, dass sie nicht verletzt sei. Anschließend setzte die Fahrradfahrerin unerlaubterweise ihre Fahrt fort, ohne die erforderlichen Feststellungen ermöglicht zu haben. Am PKW der 25-Jährigen entstand ein Sachschaden. Die Fahrradfahrerin wurde als weiblich, ca. 160 bis 170 cm groß und ca. 30 Jahre alt beschrieben. Diese sowie Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lohne (Tel. 04442-808460) in Verbindung zu setzen.

