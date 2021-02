Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek- Falsche Handwerker/Trickdiebstahl

Am Dienstag, 23. Februar 2021, gegen 14.30 Uhr, kam es in der August-Kühling-Straße zu einem Trickdiebstahl. Ein bisher unbekannter Täter gab sich gegenüber einer 78-jährigen Frau als Handwerker aus, der die Rohrleitungen überprüfen müsse. Dem Täter gelang es, mit der 78-Jährigen ins Haus zu kommen. Hier lenkte der die Dame weiter ab. Dies nutzte ein weiterer Täter aus, betrat unbemerkt das Haus und durchsuchte die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Zudem besteht der Verdacht, dass ein weiterer Täter die Tat abgesichert haben könnte. Nach bisherigen Erkenntnissen verließen die Täter das Haus ohne Diebesgut. Eine Fahndung nach den Tätern verlief ergebnislos. Ein Täter wurde als männlich, ca. 170 cm groß, normal gebaut beschrieben. Dieser soll seitlich kurz rasierte und oberhalb längere Haare getragen haben. Bekleidet gewesen sei der Täter mit einer blauen Steppweste. Darüber habe er eine rote Warnweste getragen. Ein weiterer Täter wurde als männlich, ca. 180 cm groß, kurze Haare, stämmig beschrieben. Dieser soll kurze Haare, ein weißes Shirt und darüber eine schwarze Jacke getragen haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473-932180) entgegen. https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/

Cloppenburg- PKW zerkratzt

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, kam es zwischen Freitag, 12. Februar 2021, 12.00 Uhr, und Samstag, 20. Februar 2021, 12.00 Uhr, in der Eisenbahnstraße zu einer Sachbeschädigung. Ein bisher unbekannter Täter zerkratzte einen grauen Mercedes-Benz A 250, sodass ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro entstand. Der PKW war auf einem PKW eines Mehrfamilienhauses abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 23. Februar 2021, gegen 19.00 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 213 in Höhe der Kreuzung zur Bundesstraße 68 zu einem Verkehrsunfall. Ein 55-jähriger PKW-Fahrer aus Fürstenau und ein 48-jähriger PKW-Fahrer aus Löningen befuhren die B 213 aus Richtung Cloppenburg kommend in Richtung Löningen. In Höhe der Kreuzung zur B 68 verlor der 48-Jährige die Kontrolle über seinen PKW und touchierte den vor ihm befindlichen PKW. Anschließend fuhr der 48-Jährige gegen die Ampelanlage und kam dort zum Stehen. Bei dem Verkehrsunfall wurde der 48-Jährige leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl am PKW des 55-Jährigen als auch an der Ampelanlage entstand Sachschaden. Am PKW des 48-Jährigen entstand Totalschaden. Dieser wurde abgeschleppt.

