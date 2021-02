Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg- Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 22. Februar 2021, gegen 10.15 Uhr, kam es in der Straße Soestenweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 70-jährige PKW-Fahrerin aus Cloppenburg den Soestenweg in Richtung Soestenstraße. Der 70-Jährigen kam ein bisher unbekannter Fahrradfahrer entgegen. Dieser wechselte plötzlich die Straßenseite und kollidierte mit dem PKW der 70-Jährigen. Ein Zusammenstoß soll für die 70-Jährige nicht mehr vermeidbar gewesen sein. Der Fahrradfahrer fiel zu Boden und zog sich augenscheinlich leichte Verletzungen zu. Am PKW der 70-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Im weiteren Verlauf entfernte sich der Radfahrer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne die erforderlichen Feststellungen ermöglicht zu haben. Der Fahrradfahrer wurde beschrieben als männlich, ca. 20 Jahre alt. Der Fahrer soll schwarze Haare, eine dunkle Jacke sowie eine dunkle Jogginghose getragen haben. Mitgeführt habe der Fahrradfahrer ein schwarzes Mountainbike. Der Fahrradfahrer sowie Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Cloppenburg (Tel. 04471-18600) in Verbindung zu setzen.

Cloppenburg- Fenster an Berufsschule beschädigt

Zwischen Freitag, 19. Februar 2021, 17.00 Uhr, und Montag, 22. Februar 2021, 16.00 Uhr, kam es in der Straße Lankumer Feldweg zu einer Sachbeschädigung. Ein bisher unbekannter Täter beschädigte zwei Fenster der dortigen Berufsschule, sodass es ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro entstand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cappeln- Tür beschädigt

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, kam es am Donnerstag, 18. Februar 2021, zwischen 07.00 Uhr und 10.00 Uhr, in der Gartenstraße zu einer Sachbeschädigung. Ein bisher unbekannter Täter beschädigte eine Seitentür eines Wohnhauses, sodass ein Loch in der Tür entstand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cappeln (Tel. 04478-958600) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell