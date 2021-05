Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Toilettenautomat aufgebrochen - Polizei sucht weitere Zeugen

Herford (ots)

(jd) Gegen 4.40 Uhr meldete sich am frühen Sonntagmorgen (9.5.) ein aufmerksamer Zeuge, als er einen stark beschädigten Automaten im Herforder Bahnhof bemerkte. Beim Eintreffen stellten die Beamten fest, dass es sich um einen Automaten handelt, der die Türöffnung zu den dortigen Toiletten regelt. Gegen den Einwurf einer Münze erhalten Nutzer Zugang zu den Toilettenräumen sowie einen Wertcoupon in Höhe von 50 Cent. Bisher Unbekannte hebelten den Automaten vollständig auf und beschädigten ihn dadurch stark. Eine im Inneren befindliche Geldkassette, wurde samt Münzen entwendet. Die Rolle mit Wertcoupons ließen sie zurück. An einem zweiten Automaten stellten die Beamten Hebelmarken fest, der Automat war jedoch nicht vollständig geöffnet. Die Polizei hofft auf weitere Zeugen, die Angaben zu den bisher Unbekannten machen können oder etwas Verdächtiges im Bereich des Bahnhofes beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

