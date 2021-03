Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbrecher blieben offenbar ohne Beute

53894 Mechernich (ots)

Sonntagmorgen (09.00 Uhr) wurde die Polizei durch den Marktleiter eines Supermarktes am Georges-Girard-Ring auf einen Einbruch in sein Geschäft hingewiesen. Offensichtlich waren Unbekannte in der vergangenen Nacht über einen Einstieg über das Dach in den Verkaufsraum des Marktes gelangt. Von hier aus versuchte man in das Büro des Marktleiters einzudringen. Dies gelang den Dieben trotz mehrerer Hebelmarken an der Tür nicht. Nach bisherigen Erkenntnissen blieben die Einbrecher ohne Beute.

