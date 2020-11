Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Imbissbude

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Ein bislang Unbekannter verschaffte sich am frühen Donnerstagmorgen über eine unverschlossene Tür Zutritt in eine Imbissbude in der Edgar-von-Gierke-Straße.

Zwischen 04:10 Uhr und 04:20 Uhr gelangte der Dieb in den Verkaufsraum und versuchte mithilfe eines kleinen Gasbrenner und Schraubendreher die Registrierkasse zu öffnen, was ihm jedoch nicht gelang. Beim Verlassen der Räumlichkeiten nahm der Eindringling aus einem Kühlschrank eine Dose an sich und verschwand.

Zeugen die im Bereich der Edgar-von-Gierke-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West unter der Telefonnummer 0721-6663611 in Verbindung zu setzen.

Marion Kaiser, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell