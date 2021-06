Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizeibekannte Jugendliche beim Taschendiebstahl erwischt

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Eine Bielefelderin nahm am Donnerstag, 10.06.2021, die Verfolgung auf, als sie bemerkte, dass sie in einem Mehrfamilienhaus an der Bossestraße bestohlen worden war, und stellte die Diebe.

Die 27-Jährige legte gegen 17:00 Uhr ihre Handtasche im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses ab und entfernte sich kurz. Als sie zurückkam sah sie einen Jugendlichen neben ihrer Tasche stehen.

Dieser fragte sie nach einem Alex und ob er in diesem Haus wohnen würde. Die Bielefelderin konnte ihm nicht weiterhelfen, bemerkte bei dem Gespräch jedoch, dass ihre Handtasche offen war und ihr Portemonnaie fehlte.

Als sie den Jugendlichen darauf ansprach, lief er unvermittelt aus dem Haus. Die Bielefelderin lief ihm hinterher. Als der Taschendieb an der Tür angelangt war sprach er einen weiteren Jugendlichen an, der dort offensichtlich auf ihn gewartet hatte und nun ebenfalls die Flucht ergriff.

Der 27-Jährigen gelang es, den Komplizen festzuhalten. Sie verständigte die Polizei und beschrieb den Beamten den ersten Täter. Nach kurzer Suche wurden die Polizisten fündig. Der Jugendliche hatte sich in einem Gebüsch am Liboriweg versteckt, indem er sich unter die Sträucher gelegt hatte.

Die Bielefelderin erkannte den Jungen wieder. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten im Rucksack des zweiten Jugendlichen einen Bolzenschneider und zwei durchtrennte Fahrradschlösser.

Von dem Portemonnaie fehlte zunächst jede Spur. Das fand die 27-Jährige später in dem Gebüsch wieder, in dem sich der Jugendliche zuvor versteckt hielt.

Die Jugendlichen sind der Polizei bereits bekannt. Jetzt müssen sie sich auch wegen des Taschendiebstahls verantworten. Die Ermittlungen zu möglichen weiteren Diebstählen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell