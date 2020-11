Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Reifen zerstochen

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter trieb in der Nacht zum Freitag in der Karlstraße in Bietigheim-Bissingen sein Unwesen und beschädigte ein dort abgestelltes Fahrzeug. An einem Mazda, der auf dem Parkplatz vor einem Wohnhaus stand, zerstach der Vandale alle vier Reifen. Anschließend suchte er das Weite und hinterließ einen Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, in Verbindung zu setzen.

