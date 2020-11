Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch: Randale endet im Polizeigewahrsam

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Ein 37-Jähriger beschäftigte am Mittwoch in der Hauptstraße in Weil im Schönbuch mehrere Polizeibeamte. Der Mann war zuvor aufgefallen, nachdem er gegen 11:00 Uhr Glasflaschen auf die Straße warf, Passanten anpöbelte, herumschrie und sich allgemein sehr aggressiv verhielt. Bei Eintreffen der verständigten Polizeibeamten stand der 37-Jährige auf dem Gehweg und war offensichtlich stark alkoholisiert. Er reagierte sehr aggressiv gegenüber den Polizisten und wollte sich auch nicht ausweisen. Als er in der Folge auch wieder anfing zu schreien, mussten die Beamten ihn überwältigen und mit Handschließen fesseln. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht einer erheblichen Alkoholisierung des 37-Jährigen. Nach einer Untersuchung in einem Krankenhaus wurde er in die Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Böblingen gebracht.

