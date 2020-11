Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Ost: Katalysator entwendet; Ludwigsburg-Eglosheim: Versuchter Einbruch; Ludwigsburg: Brand in Schultoilette

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Ludwigsburg-Ost: Katalysator entwendet

Bislang unbekannte Täter machten sich an einem Mitsubishi zu schaffen, der zwischen Dienstag 21:00 Uhr und Mittwoch 18:00 Uhr in der Mainzer Allee in Ludwigsburg-Ost abgestellt war. Die Unbekannten hatten an dem Wagen den Katalysator herausgeschnitten und entwendet. Zudem hinterließen sie einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte beim Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353.

Ludwigsburg-Eglosheim: Versuchter Einbruch

Am Donnerstag zwischen 16:00 Uhr und 21:00 Uhr suchte ein bislang unbekannter Täter im Nussackerweg in Ludwigsburg-Eglosheim ein Wohnhaus heim. Nach dem erfolglosen Versuch ein Fenster aufzuhebeln, schlug der Unbekannte mit einem Gartenstuhl die äußere Verglasung der Terrassentür ein. Da die Scheibe nicht gänzlich zu Bruch ging, konnte sich der Täter zum Haus kein Zutritt verschaffen. Schlussendlich ließ er von seinem weiteren Vorhaben ab und machte sich ohne Beute aus dem Staub. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich allerdings auf rund 500 Euro. Der Polizeiposten Ludwigsburg-Eglosheim, Tel. 07141 22150-0, sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

Ludwigsburg: Brand in Schultoilette

Die Feuerwehr Ludwigsburg rückte am Donnerstag gegen 15:00 Uhr mit fünf Fahrzeugen und 24 Wehrleuten zu einem Brand in die Alleenstraße in Ludwigsburg aus. Dort hatte ein noch unbekannter Täter in einer Gemeinschaftsschule einen Papiermülleimer, der sich in einer Toilette befand, angezündet. Dadurch kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Im weiteren Verlauf wurde das Feuer durch eine hinzugezogene Lehrerin größtenteils gelöscht. Die Restlöscharbeiten führten im Anschluss die Einsatzkräfte der Feuerwehr durch. Personen kamen nicht zu Schaden. Jedoch entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Lehrkräfte und Schüler mussten das Schulgebäude verlassen. Nach Abschluss der Löscharbeiten sowie Durchführung von Belüftungsmaßnahmen durften die Schüler ihre persönlichen Sachen holen und der Schulunterricht wurde beendet. Die Ermittlungen zum Brandgeschehen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell