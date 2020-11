Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Polizei sucht Zeugen zu Unfallfluchten in Großsachsenheim, Möglingen und Kornwestheim

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Sachsenheim: Unfallflucht in der Bertha-Benz-Straße

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken am Donnerstag zwischen 07:30 Uhr und 14:30 Uhr einen in der Bertha-Benz-Straße in Großsachsenheim abgestellten Peugeot. Der Sachschaden wurde auf etwa 900 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Vaihingen an der Enz unter Tel. 07042 941 0 entgegen.

Möglingen: Peugeot im Vorbeifahren beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Zwischen Mittwoch 16:00 Uhr und Donnerstag 14:25 Uhr wurde in der Brühlstraße in Möglingen ein Peugeot beschädigt. Der Wagen war am Fahrbahnrand abgestellt. Vermutlich streifte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker mit seinem Fahrzeug im Vorbeifahren den Wagen und verursachte den Sachschaden in geschätzter Höhe von etwa 2.000 Euro. Das Polizeirevier Kornwestheim nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07154 1313 0 entgegen.

Kornwestheim: 2.000 Euro Sachschaden bei Unfallflucht - Zeugen gesucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen zwischen Mittwoch 05:00 Uhr und Donnerstag 15:40 Uhr in der Solitudeallee in Kornwestheim abgestellten BMW und verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Zeugen können sich unter Tel. 07154 1313 0 an das Polizeirevier Kornwestheim wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

