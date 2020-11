Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Betrüger-Duo gibt sich als Bauarbeiter aus

Am Donnerstag gegen 11:00 Uhr brachten Betrüger eine 85-Jährige in Renningen um etwa 380 Euro. Die beiden bislang unbekannten Täter klopften an der Wohnungstüre der Seniorin und gaben sich als Bauarbeiter einer nahegelegenen Baustelle aus. Sie gaben vor, eine offene Stelle am Dach entdeckt zu haben, durch die Wasser ins Haus laufe und verwiesen auf eine feuchte Stelle an der Wand, die vermutlich zuvor selbst durch die Betrüger angebracht worden war. Für die Reparatur des Wasserschadens verlangte das betrügerische Duo 380 Euro, die die 85-Jährige in Bar aushändigte. Unter dem Vorwand Material holen zu müssen, verschwanden die beiden Männer ohne die vereinbarten Reparaturen auszuführen. Beide Täter trugen eine Mund-Nasen-Bedeckung. Einer der Täter war etwa 1,80 m groß, hatte eine kräftige Statur, dunkle Haare, sprach hochdeutsch, und trug dunkle Kleidung. Der zweite Täter war etwa 1,70 m groß, trug helle Kleidung, ähnlich einem Maler und sprach ebenfalls hochdeutsch. Zeugen oder gegebenenfalls weitere Geschädigte werden gebeten sich beim Polizeiposten Renningen unter Tel. 07159 80450 zu melden.

