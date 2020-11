Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unbekannter wirft Stein durch Heckscheibe; Altdorf: Frisch geteerter Feldweg beschädigt - Zeugen gesucht; Herrenberg/L1184: Motorradfahrer in Pkw geschleudert

Böblingen: Unbekannter wirft Stein durch Heckscheibe

Ein bislang unbekannter Täter warf am Donnerstag im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr mit einem Stein die Heckscheibe eines Audi A3 auf einem Parkplatz in der Graf-Zeppelin-Straße ein. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Täter machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Böblingen unter Tel. 07031 132500 in Verbindung zu setzen.

Altdorf: Frisch geteerter Feldweg beschädigt - Zeugen gesucht

In der Zeit von Mittwoch, 20:00 Uhr, bis Donnerstag, 08:00 Uhr, beschädigten Unbekannte den frisch geteerten Feldweg zur Kläranlage in Altdorf. Eine Baufirma hatte Teile der Strecke am Mittwoch frisch geteert und dies durch entsprechende Beschilderung sowie ein Durchfahrts- und Durchgangsverbot deutlich gemacht. Offensichtlich ignorierten dies mehrere Fußgänger, auch mit Hunden, sowie Radfahrer und hinterließen ihre Abdrücke im frischen Teer. Durch die nötigen Ausbesserungsarbeiten entstand ein Schaden von etwa 6.000 - 10.000 Euro. Personen, die Zeuge der Beschädigungen geworden sind oder Angaben zu den Verursachern machen können, werden gebeten sich beim Polizeiposten Holzgerlingen unter Tel. 07031 416040 zu melden.

Herrenberg/L1184: Motorradfahrer in Pkw geschleudert

Ein 58-Jähriger Motorradfahrer war am Donnerstag gegen 08:15 Uhr auf der Landesstraße 1184 (L1184) in Richtung Hildrizhausen unterwegs. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der 58-Jährige in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Zweirad und kam zu Fall. Das Motorrad und sein Fahrer rutschten in der Kurve geradeaus direkt gegen einen entgegenkommenden Audi eines 44-Jährigen. Der 58-Jährige wurde hierbei nur leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden von etwa 9000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden durch einen Abschleppdienst an der Unfallstelle geborgen.

