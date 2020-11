Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Laptops aus Einbruch in Vereinsräume aufgetaucht

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Knapp vier Wochen nach einem Einbruch in die Büro- und Lagerräume eines Vereins in der Eschenriedstraße in Sindelfingen, bei dem eine Vielzahl Laptops und professionelles Filmequipment gestohlen wurde (wir berichteten am 28.Oktober), konnte die Polizei Teile des Diebesguts beschlagnahmen. Eine erste Spur ergab sich bereits Mitte November. Ein ehrenamtliches Mitglied des Vereins war von einem Mann kontaktiert worden. Dieser bot ihm drei Laptops zum Kauf an. Aufgrund der technischen Spezifikationen erkannte das Vereinsmitglied, dass es sich nur um Geräte aus dem Diebstahl handeln konnte und informierte die Polizei. Es erfolgte anschließend ein polizeilich überwachtes Treffen zwischen dem Anbieter und dem vermeintlichen Käufer. Im Zuge dessen wurde ein 24 Jahre alter Tatverdächtiger vorläufig festgenommen. Bei ihm konnten drei aus dem Diebstahl stammende Laptops festgestellt werden. Diese wurden beschlagnahmt. Ein 17 Jahre alter Jugendlicher, der den 24-Jährigen bei dem Treffen begleitete, steht ebenfalls im Verdacht Diebesgut zum Kauf angeboten zu haben. Es erfolgten Wohnungsdurchsuchungen. Der 24 Jahre alte Mann wurde im weiteren Verlauf wieder auf freien Fuß gesetzt. Auf einem Online-Kleinanzeigen-Portal tauchte dann ein weiterer Laptop auf, der zum Verkauf angeboten wurde. Die Wohnung des 38-jährigen Verkäufers wurde am Mittwoch durchsucht. Der betreffende Laptop sowie ein Bildschirm, bei dem es sich ebenfalls um Diebesgut handeln dürfte, wurden beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

