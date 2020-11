Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAA81/Zwischen AS Herrenberg und AS Rottenburg: Unfall mit hohem Sachschaden auf der Autobahn

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag gegen 21:30 Uhr befuhr ein 38-Jähriger BMW-Fahrer den linken Fahrstreifen der Bundesautobahn 81 in Fahrtrichtung Singen. Zwischen den Anschlussstellen Herrenberg und Rottenburg fuhr er an dem Lkw eines 60-Jährigen vorbei, der den rechten Fahrstreifen nutzte. Vermutlich übersah der 60-Jährige den BMW und wechselte mit seinem Lkw auf den linken Fahrstreifen, wo er mit dem BMW des 38-Jährigen kollidierte. Der BMW wurde durch den Zusammenstoß in die Leitplanke gedrückt und war im Anschluss nicht mehr fahrbereit, sodass er von einem nahegelegenen Rastplatz abgeschleppt werden musste. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 15.000 Euro. Der Lkw wurde nur leicht beschädigt. Beide Fahrer wurden nicht verletzt.

