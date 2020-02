Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung - Hoher Sachschaden

Vogelsbergkreis (ots)

Handbremse vergessen - Pkw rollt gegen andere Fahrzeuge

Allmenrod - Am Montag (17.02.), gegen 09:46 Uhr, hatte ein 56-jähriger Pkw-Fahrer seinen Ford C-Max am rechten Fahrbahnrand der Straße "Abelsweg" zum Parken abgestellt. Kurz darauf rollte der Pkw an der abschüssigen Straße weiter und touchierte einen vor ihm geparkten Nissan Note. Von dort wurde er abgewiesen und geriet auf die gegenüberliegende Straßenseite, wo er letztlich noch mit einem dort haltenden Kleintransporter kollidierte. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

