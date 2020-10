Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Zwei Verletzte bei Unfall auf K 4283 zwsichen Babstadt und Adersbach

Sinsheim (ots)

Am Freitagmorgen ereignete sich auf der K 4283 ein Verkehrsunfall, bei dem ein Kleinwagen von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Beide Insassen wurden leicht verletzt.

Ein 18-jähriger Renault-Fahrer war kurz nach 7 Uhr auf der K 4283 von Babstadt in Richtung Sinsheim-Adersbach unterwegs, als er kurz vor der Einmündung zur K 4284 in Richtung Hasselbach, auf regennasser Fahrbahn, in einer Rechtskurve, die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und rechts neben der Straße gegen einen Baum prallte.

Der 18-Jährige und sein gleichaltriger Beifahrer wurden mit leichten Verletzungen zur Untersuchung in eine Klinik gebracht.

Das Auto wurde abgeschleppt; es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Die Straße war für rund eine halbe Stunde bis gegen 7.45 Uhr gesperrt.

