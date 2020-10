Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall mit drei Autos - zwei Fahrer leicht verletzt - Totalschäden an zwei Autos

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Kurz vor 8 Uhr kam es am Freitagmorgen auf der B 3 in Höhe der Ausfahrt St. Ilgen zu einem Auffahrunfall mit drei Autos. Dabei wurden zwei Beteiligte leicht verletzt. Im morgendlichen Berufsverkehr war es in Richtung Wiesloch zu Verkehrsstockungen gekommen. Dadurch mussten eine 54-jährige Fahrerin eines Opel und eine 57-jährige Fahrerin eines Peugeot verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender 52-jähriger Fahrer eines Fiat erkannte die Situation zu spät, fuhr ins Heck des Peugeot und schob diesen gegen den Opel. Durch den Aufprall wurden der 52-Jährige und die Fahrerin des Peugeot leicht verletzt. Beide wurden mit Rettungsfahrzeugen in umliegende Kliniken gefahren. An dem Fiat und dem Peugeot entstand Totalschaden, die Autos wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Unfallfahrzeuge staute sich der Verkehr, der durch die Polizei wechselseitig an der Unfallstelle vorbei geleitet wurde.

