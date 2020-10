Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw ereignete sich am Donnerstag, gegen 13 Uhr, im Bereich der Kreuzung Südliche Zufahrtstraße/Baiertaler Straße. Ein 26-Jähriger befuhr mit seinem Ford die Südliche Zufahrtstraße in Fahrtrichtung Norden und wollte die Baiertaler Straße bei Grünlicht geradeaus überqueren. Zeitgleich fuhr ein 28-Jähriger VW-Fahrer auf der Südlichen Zufahrtstraße in entgegengesetzte Richtung und wollte nach links in die Baiertaler Straße einbiegen. Der 28-Jährige bog ab, ohne den bevorrechtigten Ford-Fahrer durchfahren zu lassen. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wodurch Sachschaden in Höhe von über 3.000 Euro entstand.

