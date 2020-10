Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/Rohrbach: Unfall beim Ausparken - Pkw nicht mehr fahrbereit und hoher Sachschaden

Heidelberg/Rohrbach (ots)

Bei einem "Parkunfall" am Donnerstag gegen 20:15 Uhr verursachte ein 52-Jähriger Mann ca. 10.000 Euro Sachschaden an seinem Nissan. Auf dem Parkplatz einer Zoohandlung in der Englerstraße wollte der Mann rückwärts aus einer Parkbucht ausparken, wobei er zu früh einlenkte und mit dem vorderen linken Kotflügel eine Straßenlaterne traf. Der Nissan war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

