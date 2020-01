Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Drogen und Waffen in der Neustadt sichergestellt

Mainz (ots)

Mittwoch, 08.01.2020, 11:30 Uhr Über ein Kilo Marihuana und eine Vielzahl von Waffen und Messern konnten am Mittwochmorgen von Beamten der Mainzer Kriminalpolizei sichergestellt werden. Der große Ermittlungserfolg ist das Ergebnis intensiver und umfangreicher Ermittlungen der Spezialisten des Mainzer Drogendezernats, die im Auftrag der Staatsanwaltschaft Mainz durchgeführt wurden. Im Fokus der Ermittlungen stand ein 22-Järhiger Mainzer, der wegen Drogenhandels aufgefallen war. Nachdem vom Amtsgericht Mainz ein Durchsuchungsbeschluss erlassen wurde, konnte am Mittwochmorgen seine Wohnung in Mainz durchsucht werden. In der Wohnung des Verdächtigen konnte neben einer großen Menge Marihuana, eine Vielzahl von Schusswaffen und Messern aufgefunden werden. Unter den Waffen fand sich auch eine Schrotflinte, bei der es sich nach ersten Ermittlungen aber um eine Anscheinswaffe handeln dürfte. Der 22-Jährige Tatverdächtige wurde erkennungsdienstlich behandelt und wird sich wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz verantworten müssen.

