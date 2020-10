Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim: Einbruch in Einkaufsmarkt; Zeugen gesucht

Weinheim (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brach ein bislang unbekannter Täter in einen Einkaufsmarkt in der Kurt-Schuhmacher-Straße ein. Es wurden mehrere Schränke im Bereich der Mitarbeiter durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Bereits in der Nacht von 23./24. März 2020 hatte in unbekannter Täter versucht, in den Markt einzubrechen. Offenbar wurde er damals bei der Tatausführung gestört und hinterließ lediglich eine eingeschlagene Fensterscheibe.

Auch Anfang Februar 2020 war es zu einem Einbruch in denselben Einkaufsmarkt gekommen. Dabei wurden Getränke und Süßigkeiten entwendet.

Ob alle Taten zusammenhängen ist Gegenstand weiterer Ermittlungen Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

