POL-FR: Mehrere Reifen an LKW zerstochen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Lkrs. Lörrach, 79618 Rheinfelden, OT Herten, Bahnhofstraße

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag zerstach ein bislang unbekannter Täter drei Reifen an einem weißen Opel Lkw. Der Transporter mit Ladefläche war auf dem Parkplatz in der Bahnhofstraße nahe des Bahnhofs Herten geparkt.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rheinfelden über T.: 07623 74040 zu melden.

MJ/RR Gö/FLZ

