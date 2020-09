Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Unbekannter löst Radmuttern

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Lenzkirch]

Eine bislang unbekannte Person löste in der der Nacht vom 09.09.20 auf 10.09.20 die Radmuttern eines Lkw-Anhängers, welcher in der besagten Nacht bei einem Holzfachhandel in der Friedhofstraße abgestellt war.

Als der Anhänger am darauffolgenden Tag benutzt wurde, lösten sich zwei der Räder während der Fahrt und verkeilten sich unter dem Fahrzeug.

Glücklicher Weise hatte das Lösen der Räder keine gravierenden Folgen für den Fahrzeuglenker bzw. für andere Verkehrsteilnehmer, jedoch entstand am Anhänger ein erheblicher Sachschaden.

Sollten Passanten sachdienliche Hinweise geben können, werden diese gebeten sich beim Polizeirevier Titisee-Neustadt, unter der Telefonnummer Tel. 07651/93360, zu melden.

