POL-PDPS: Sachbeschädigung

Am 06.02.2021, gegen 14:30 Uhr, wurde hiesiger Dienststelle telefonisch gemeldet, dass vier Kinder im Alter von etwa 10 bis 12 Jahren die Mosaiktreppe in der Schäferstraße in Pirmasens mit schwarzer Farbe beschmieren würden. Die Kinder seien alle dunkel gekleidet gewesen und eines hätte einen silberfarbenen Tretroller mitgeführt. Durch die eingesetzten Beamten konnten vor Ort keine Personen mehr festgestellt werden. Auf einem Streugutbehälter auf den Treppenstufen konnte jedoch frische, schwarze Farbe aufgefunden werden. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. I pips

