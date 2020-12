Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201204.5 Itzehoe: Einbruch in Gewerbebetrieb

ItzehoeItzehoe (ots)

In der Nacht zu heute ist es in Itzehoe zu einem Einbruch in einen Gewerbebetrieb gekommen. Zwei Täter flüchteten vom Ort, eine Fahndung nach ihnen verlief negativ.

Nach derzeitigen Erkenntnissen stiegen gegen 04.20 Uhr vermutlich zwei Personen gewaltsam über die Eingangstür in den Betrieb in der Straße Vor dem Delftor ein. Sie lösten dabei einen Alarm aus, woraufhin die Polizei von dem Geschehen Kenntnis erhielt. Zeitgleich ergriffen die Täter die Flucht in Richtung der Straße Vor dem Delftor. Ein Zeuge sah sie davonlaufen, konnte allerdings keine nähere Beschreibung liefern. Im Rahmen der Fahndung nahmen Beamte zwar zwei männliche Personen kurzzeitig fest, gegen sie erhärtete sich der Tatverdacht allerdings nicht. Die Ermittlungen in dieser Sache dauern an. Ob die Einbrecher Beute machten, ist noch unklar.

Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sollten sich bei der Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden.

