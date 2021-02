Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Taschendiebstahl

Pirmasens (ots)

Am 06.02.2021, zwischen 10:00 Uhr und 10:45 Uhr, war eine 78-jährige Frau im Lidl Markt in der Arnulfstraße in Pirmasens, um dort einzukaufen. In dieser Zeit wurde durch einen bislang unbekannten Täter aus ihrer rechten Jackentasche ihre Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Dokumenten entwendet. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Diebstahl Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. I pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell