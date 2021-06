Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfallzeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 12:45 Uhr beim Kindergarten in der Panoramastraße ereignet hat. Eine Mutter hatte gerade ihr Kind abgeholt und war dabei, es von der Fahrerseite aus auf den Kindersitz auf der Rücksitzbank zu setzen. In diesem Moment fuhr ein unbekannter Autofahrer an ihrem Mercedes vorbei und stieß gegen die geöffnete Tür. Die Frau bekam die Tür in den Rücken, blieb aber unverletzt. Die Tür wurde beschädigt. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell