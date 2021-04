Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Diebstahl aus Wohnhaus ++ Verletzte bei Auffahrunfällen

Cuxhaven (ots)

Diebstahl aus Wohnhaus

Wurster Nordseeküste / Dorum. Am Montagnachmittag haben unbekannte Täter die kurze Abwesenheit der Bewohner und eine nicht verschlossene Tür zu einem Einfamilienhaus genutzt. Die Täter sind in das Haus in der Speckenstraße eingedrungen und haben alle Räume nach Diebesgut durchsucht. Die Täter entwendeten Schmuck, die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Auffahrunfall - ein Autofahrer verletzt

Cuxhaven. Bei einem Auffahrunfall in der Meyerstraße ist gestern gegen 17 Uhr ein Autofahrer leicht verletzt worden. Ein 21-jähriger aus Cuxhaven musste mit seinem PKW verkehrsbedingt anhalten. Eine nachfolgende 19-jährige Autofahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr auf das stehende Fahrzeug auf. Auch die Fahrerin des dritten Fahrzeugs, eine 21-jährige Cuxhavenerin, hatte die Verkehrssituation nicht richtig eingeschätzt und war auf den PKW der 19-jährigen aufgefahren. Die junge Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Schaden an den Fahrzeugen beträgt etwa 5.000 Euro.

Auffahrunfall auf der B 71 - beide Autofahrer verletzt

Loxstedt. Gestern Nachmittag gegen 16.30 Uhr wurden bei einem Auffahrunfall auf der B 71 zwischen Bexhövede und Stinstedt zwei Autofahrer leicht verletzt. Ein 62-jähriger aus Beverstedt musste mit seinem PKW verkehrsbedingt anhalten. Ein ihm folgender 21-jähriger aus Loxstedt übersah den haltenden PKW und fuhr mit seinem PKW auf. Beide Fahrzeugführer mussten leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei etwa 5.000 Euro.

