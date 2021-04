Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Sattelzug verunfallt++Transporter gegen Schutzplanke geprallt++

Cuxhaven (ots)

Verkehrsunfall - Sattelzug verunfallt

Bremerhaven-A27. Am Montag, dem 12.04.2021, ereignete sich gegen 06:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der A27. Ein 44-jähriger LKW-Fahrer war in Richtung Cuxhaven unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Bremerhaven-Zentrum trat ein Defekt am Sattelzug auf. Der Fahrer versuchte noch die Autobahn zu verlassen, kam aber in der Ausfahrt zum Stehen. Beim Anhalten rutschte der Sattelzug gegen die Schutzplanke. Eine aufwändige Bergung war erforderlich. Hierzu musste die Anschlussstelle Bremerhaven-Zentrum gesperrt werden. Der Gesamtschaden wird auf 8000 Euro geschätzt.

Verkehrsunfallflucht - Transporter gegen Schutzplanke geprallt

Schwanewede-A27. Am Montag, dem 12.04.2021, ereignete sich gegen 15:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der A27 im Bereich Schwanewede. Ein Ford Transit mit Zulassung aus Bremerhaven war in Fahrtrichtung Cuxhaven unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Transporter ins Schleudern und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Die beiden Fahrzeuginsassen flüchteten fußläufig und konnten bislang nicht ermittelt werden. Der Schaden wird auf 8000 Euro geschätzt. Die Polizei Geestland bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 04743-928 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell