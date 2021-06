Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: In Baustelle gefahren - Arbeiter leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Ein 86-jähriger Autofahrer war am Mittwoch gegen 09:20 Uhr auf der Gustav-Rau-Straße in Richtung Freiberger Straße unterwegs. An einer dortigen Baustelle fuhr er zu weit nach rechts, überfuhr eine Warnbake und prallte in der Baustelle auf das Heck eines kleinen Raupenbaggers. Das Fahrzeug wurde dadurch etwa zwei Meter nach vorne. Ein Arbeiter konnte sich durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen, verletzte sich dabei aber leicht an einem Bein. Der Mercedes des 86-Jährige war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

