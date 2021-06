Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Oberstenfeld - Gronau: Wohnungseinbruch im Eschenweg

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch schlug ein noch unbekannter Täter im Eschenweg in Gronau zu. Zunächst verschaffte er sich über ein gekipptes Fenster Zugang in eine Einliegerwohnung eines Wohnhauses. Er durchsuchte die Räume und stahl Schmuck sowie Bargeld im Gesamtwert von etwa 420 Euro. Im Anschluss verließ er die Einliegerwohnung und begab sich auf einen Balkon im ersten Obergeschoss. Den heruntergelassenen Rollladen schob der Einbrecher nach oben und klemmte ihn mit einem Wäscheständer fest. Um ins Innere der Hauptwohnung zu gelangen, hebelte er die Balkontür auf. Anschließend durchwühlte der Unbekannte nahezu das gesamt Mobiliar und riss Gegenstände aus den Schränken. Ob ihm hierbei etwas Stehlenswertes in die Hände fiel, steht derzeit noch nicht fest. Der entstandene Sachschaden wurde auf einen dreistelligen Betrag geschätzt. Der Polizeiposten Großbottwar, Tel. 07148 1625-0, sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell