Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Baucontainer aufgebrochen

Speyer (ots)

In einen verschlossenen Baucontainer einer Firma in der Werkstraße brachen Unbekannte im Zeitraum von 05.04.2021, 18:00 Uhr bis 07.04.2021, 10:30 Uhr ein. Entwendet wurde ein Fahrrad. Die Höhe des entstandenen Schadens wird derzeit noch ermittelt. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat im Tatzeitraum im Bereich der Werkstraße auffällige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Telefon 06232/137-0 oder per Email pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell