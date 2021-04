Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Alkoholisierter PKW-Fahrer dank Zeugen aus dem Verkehr gezogen

Speyer (ots)

Schlangenlinien fuhr am Mittwoch gegen 13:00 Uhr ein 59-jähriger PKW-Fahrer in der Auestraße. Ein aufmerksamer 74-jähriger Zeuge folgte dem PKW und verständigte die Polizei. Der 59-Jährige konnte somit in der Else-Krieg-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Grund für das Fahrverhalten des Mannes war schnell gefunden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,85 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell