POL-PDLU: (Mutterstadt) Kontrollen der Polizei

Am Mittwochnachmittag zwischen 14:30 und 15:30 Uhr haben Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt eine Geschwindigkeitskontrolle in der Von-Ketteler-Straße durchgeführt. Eine Autofahrerin hatte die zulässige Höchstgeschwindigkeit um 14 km/h überschritten, was ein Verwarnungsgeld in Höhe von 25 Euro nach sich zog. Außerdem sind zwei Autofahrer verwarnt worden, weil sie gegen das Durchfahrtsverbot in dem sich an die Von-Ketteler-Straße anschließenden Wirtschaftsweg verstießen (20 Euro).

