Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Frau wird bestohlen und angefahren

Recklinghausen (ots)

Auf dem Lidl-Parkplatz an der Bochumer Straße ist am frühen Samstagnachmittag eine 39-jährige Frau aus Herne angefahren und schwer verletzt worden. Während die Frau gegen 14.10 Uhr den leeren Einkaufswagen zurückschob, öffnete ein unbekannter Täter die Beifahrertür ihres Autos und nahm die Handtasche der 39-Jährigen an sich. Anschließend stieg er in ein anderes Auto, das schon mit laufendem Motor wartete. Die 39-Jährige wollte den bzw. die Diebe am Wegfahren hindern und stellte sich in den Weg. Dabei wurde sie von dem Auto erfasst. Ein Rettungswagen brachte die schwer verletzte Frau in ein Krankenhaus. Die Täter konnten flüchten. Nach Angaben von Zeugen soll es sich bei dem Auto um einen dunkelblauen VW Passat handeln, vermutlich älteren Baujahres. Das Auto hatte demnach ein ausländisches Kennzeichen. Beim Wegfahren soll dunkler Rauch aus dem Auspuff gekommen sein. Der Handtaschendieb konnte wie folgt beschrieben werden: etwa 30 Jahre alt, "normaler" Körperbau, ca. 1,70m groß, kurze Haare und Bart. In dem Auto saß mindestens noch eine weitere Person, möglicherweis auch zwei. Wer (weitere) Hinweise zu dem Auto, dem Fahrer oder dem mutmaßlichen Handtaschendieb machen kann, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 zu informieren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell