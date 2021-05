Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Alleinunfall auf der Redder Straße

Recklinghausen (ots)

Am Montag fuhr ein 27-jähriger Recklinghäuser, um 13.50 Uhr, auf der Redder Straße in Richtung Recklinghäuser Straße. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er, ca. 500m vor der Recklinghäuser Straße, nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen zwei Bäume. Ein Rettungswagen fuhr den schwer Verletzten in ein Krankenhaus. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei etwa 8.000 Euro.

