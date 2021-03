Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Unfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz

Eschede (ots)

Am Montag zwischen 08:00 und 18:30 Uhr wurde ein auf dem Penny-Parkplatz an der Celler Straße abgestellter Pkw beschädigt. Dabei handelt es sich um einen Fiat 500, der im linken Bereich der Motorhaube Beschädigungen in einer Höhe von ca. 80 cm aufweist.

Aufgrund der Art der Beschädigungen könnte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen Lkw handeln.

Hinweise nimmt die Polizei Wathlingen unter Tel.: 05144/495460 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell