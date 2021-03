Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Unbekannte bohren VW Polo auf

Höfer (ots)

In der Nacht zu Montag haben Unbekannte den Tankdeckel eines VW Polos aufgebohrt. Dieser war in der Straße Am Schwimmbad vor dem Wohnhaus im öffentlichen Verkehrsraum geparkt. Aus dem Tank wurden ca. 15l Benzin abgezapft.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lachendorf unter Tel.: 05145/284210 zu melden.

