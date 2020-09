Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Trunkenheitsfahrten mit Fahrrädern

Germersheim/Rülzheim (ots)

In der Nacht vom 19.09.2020 auf den 20.09.2020 wurde in Germersheim ein Fahrradfahrer kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 54-Jährige erheblich Alkohol konsumiert hatte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,98 Promille. Dem Fahrradfahrer wurde anschließend eine Blutprobe entnommen und das Fahrrad sichergestellt. Ein ähnlicher Sachverhalt ereignete sich in Rülzheim. Dort wurde ein Fahrradfahrer mit 1,88 Promille angehalten und kontrolliert.

