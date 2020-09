POL-PDLD: Versenktes Boot im Hilschweiher

Polizeidirektion Landau

Edenkoben (ots)

Vom 18.09.2020, 18:00 Uhr, auf den 19.09.2020, 10:00 Uhr wurde ein Boot eines Bootsverleihs am Hilschweiher in Edenkoben durch unbekannte Täter versenkt. Das Boot war zuvor in der Mitte des Hilschweihers angekettet. Es konnte schlussendlich unbeschädigt festgestellt und geborgen werden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Die Polizeiinspektion nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 06323/955-0 oder unter der E-Mailadresse: piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

Dennis Sturm



Telefon: 06323 955 0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



