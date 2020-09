Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fahren ohne Fahrerlaubnis in Büchelberg

Wörth, Ortsteil Büchelberg (ots)

Am 19.09.2020 führte um 14:25 Uhr eine Streife der PI Wörth eine Verkehrskontrolle in Büchelberg durch. Beim 36-jährigen Fahrer eines PKW wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Weiterhin wurde im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens bekannt, dass der Autofahrer schon einmal ohne Führerschein am Steuer aufgefallen war. Der PKW wurde vor Ort verschlossen, die Fahrt beendet.

