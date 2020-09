Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - unzufriedener Casinogast

Germersheim (ots)

Ein 30-jähriger Mann schlug einer Mitarbeiterin eines Casinos in Germersheim aus Frust in der Nacht von Freitag auf Samstag mit der flachen Hand ins Gesicht. Die Mitarbeiterin wollte gegen 02:00 Uhr das Casino schließen und bat den noch an einem Automaten spielenden Mann das Gebäude zu verlassen. Dieser wurde daraufhin aggressiv und schlug zunächst gegen den Spielautomaten. Die Casinomitarbeiterin versuchte den Mann daraufhin zu beruhigen. Der Mann wurde jedoch zunehmend aggressiver und schlug der Mitarbeiterin des Casinos ins Gesicht. Gegen den 30-Jährigen wurde nun ein Verfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Durch den Spielhallenbetreiber wurde ihm ein Hausverbot ausgesprochen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Germersheim

Telefon: 077274/958-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell